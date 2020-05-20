Когда в Украине проведут ВНО: названы точные даты

И.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий рассказала, что внешнее независимое оценивание в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Об этом она сказала на брифинге.

“Можем проинформировать о том, что внешнее независимое оценивание в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля. Соответствующий график будет обнародован на сайте Украинского центра оценивания качества образования и Министерства образования и науки до завтра”, – сказала Мандзий.

Она подчеркнула, что государство заботится о безопасных условиях проведения внешнего независимого оценивания, поэтому каждый участник и инструктор будет обеспечен средствами индивидуальной защиты, а в пунктах тестирования обязательно будут антисептики.

Как ранее сообщал “источник”, обучение в школах, учитывая карантин из-за коронавируса в Украине, в обычном режиме начнется уже в сентябре. Учебный год в школах продлится до 1 июля. Формально учебный год в школах продолжается до тех пор, пока дети не сдадут ВНО.