На Индию обрушился мощный ураган: появились видео “апокалипсиса”

Из-за урагана Амфан, который принес к берегам Индии и Бангладеш проливные дожди и сильный ветер, в обеих странах проводят массовую эвакуацию жителей из опасных районов.

Об этом в среду, 20 мая, сообщили индийские СМИ, опубликовав видео разгула стихии.

По данным Национальной службы реагирования на стихийные бедствия Индии, из индийских штатов Западная Бенгалия и Орисса, на которые придется самый сильный удар урагана, эвакуировано около 450 тысяч человек. В Бангладеш власти эвакуировали более 2 млн жителей.

По данным местных метеорологов, максимальная скорость порывов ветра во время шторма достигает 265 км/ч. Таким образом Амфан является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе.

Вероятно, шторм сохранит набранную интенсивность до утра четверга, 21 мая.

Существуют опасения, что ураган окажет дополнительную нагрузку на системы здравоохранения обеих стран и может усилить распространение COVID-19, которым в этих странах заразились более 130 тыяч. человек – свыше 106 тысяч в Индии и более 25 тысяч в Бангладеш.

В Бангладеш в результате надвигающегося урагана уже скончался один человек.

Как ранее сообщал “источник”, в среду, 13 мая, в российском городе Чита прошел мощный ураган. Штормовой ветер снес крыши некоторых общественных зданий.