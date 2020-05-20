Кто ему руки связал: известный боксер высмеял Ломаченко из-за видео с фанаткой

Украинский боксер Иван Редкач посмеялся над видео, на котором украинец Василий Ломанченко отказался обнять фанатку.

Ломаченко сначала фотографировался с детьми, а затем отстранился от девушки, которая хотела его приобнять для фото. Фанатка все-таки сфотографировалась с боксером, но он при этом спрятал руки за спину.

“Вася и фанаты. Кто ему руки связал?” – написал Редкач на своей странице в Facebook.

34-летний Редкач выступает в полусреднем весе (до 66,678 кг). За свою карьеру он провел 30 боев, одержал 23 победы, потерпел пять поражений. Также один бой завершился вничью, а еще один поединок не состоялся. В январе 2020 года Редкач проводил бой за статус официального претендента на титул Всемирного боксерского совета (WBC), но уступил американцу Дэнни Гарсии единогласным решением судей. В ходе поединка украинец еще и укусил соперника за шею.

Ранее сообщалось, что Редкач вызвал Ломаченко на бой, использовав коллаж с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.