В Кривом Роге пьяная компания зверски убила бездомного: детали трагедии

В Кривом Роге 19 мая задержали группу лиц, которые подозреваются в убийстве бездомного мужчины.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии Украины, к военному наряда Криворожской бригады обратилась местная жительница с просьбой о помощи. Она рассказала, что ее мужа избили возле заброшенного магазина.

По словам женщины, она с супругом проживала на улице в этом же здании.

Прибывшие на место нацгвардейцы нашли побитого мужчину и вызвали ему “скорую”. К сожалению, приезда врачей он так и не дождался.

Выяснилось, что мужчину избила компания из пяти человек, которых уже удалось задержать. Все они были в состоянии сильного алкогольного опьянения, у одного из задержанных нашли нож.

Напомним, что в воскресенье, 17 мая, в Днепре правоохранители задержали мужчину, рядом с ним обнаружили обнаженное тело ребенка без признаков жизни.