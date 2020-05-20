Прикрывается карантином: доброволец рассказал, как депутат Кива скрывается от следствия по делу о драке

Пользуясь карантином, народный депутат Илья Кива не приходит на допросы по делу о нанесении телесных повреждений добровольцу Михаилу Майману.

Об этом сам Майман сообщил в интервью Андрею Павловскому.

“Ссылаясь на определенные карантинные ограничения, он не ходит на допросы, не ходит в прокуратуру, в ДБР… Говорит, что коронавирус и он из дома не выходит. Но мы видим, что он ходит в Верховную Раду, — сказал Майман. — Он считает себя неприкасаемым. Но я бы хотел сказать, что неприкасаемых людей нет. Если ты нарушил закон, должен предстать перед судом”.

Он добавил, что сам прошел все экспертизы, дал показания и предоставил результаты медицинской экспертизы, которые приобщили к материалам дела.

“Я лег в больницу, потому что у меня было сотрясение мозга и сломан нос. Мне сделали рентген, дело лежит, а Кива ходит (на свободе)”, – заявил он.

Доброволец рассказал, что познакомился с Ильей Кивой в зоне АТО в 2015 году. Тогда нардеп был командиром батальона “Полтавщина”, а вскоре был назначен замначальника управления МВД в Донецкой области.

“Меня лично поставили его охранять. Я его охранял на протяжении полутора лет. Каждый день он вставал и ложился спать у меня в расположении, питался за счет солдат. После чего начал наводить бизнес в зоне АТО”, — сказал Майман, уточнив, что речь идет о контрабанде дизтоплива и бензина на неподконтрольную территорию.

“Он поставил бойцов на блокпосту в Бахмуте со словами: с этого дня проезд дизеля, бензина на ту сторону — 100 тысяч гривен. Было написано заявление в ДБР, в военную прокуратуру, были даны показания бойцами. Есть фотографии, есть масса всего, что скоро, думаю, будет показано общественности. Насколько я знаю, готово уже не одно подозрение”, — добавил доброволец.

При этом он отметил, что в должности комбата Илья Кива не выполнил ни одного боевого задания.

“Этот человек ни разу не был в бою. Какой у него наградной список. Задайте солдату вопрос, кто-то Киву на фронте видел? Никто не видел. Пришел в АТО, чтобы пролезть в МВД… Человек переобулся, за деньги Медведчука стал депутатом, это не доброволец”, — заявил Майман.

Напомним, 22 января 2020 года появилось видео драки Кивы с Майманом в ресторане в Киеве. Нардеп подошел к добровольцу и ударил его головой, после чего получил ответный удар рукой в лицо. Оба признались, что знакомы друг с другом с зоны АТО. Офис генпрокурора открыл в отношении Ильи Кивы уголовное дело по статье 122 УК — умышленное средней тяжести телесное повреждение.