Кучма созвал заседание ТКГ в Минске после заявлений боевиков

Экс-президент Леонид Кучма не покинул делегацию Украины на Минских переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе и принимает участие в заседаниях Минской контактной группы с помощью видеосвязи.

С таким заявлением в среду, 20 мая, в Киеве, выступил президент Украины Владимир Зеленский (в рамках своей пресс-конференции по итогам года во главе страны), передает Главред

“Кучма является руководителем Трехсторонней контактной группы со стороны Украины. Он остается руководителем и принимает участие в заседаниях Минского процесса по видео. Сегодня он срочно созывает заседание ТГК из-за письма Пасечника (главарь группировки “ЛНР” Леонид Пасечник заявил о приведении “войск республики” в боевую готовность – Главред). Действительно Леониду Даниловичу сложно, и сложно каждому участнику, который находится на заседаниях нашей подгруппы в Минске. Очень сложный процесс”, ‒ отметил он.

При этом Зеленский рассказал, что Кучма сам предлагал передать свои полномочия в ТКГ Алексею Резникову (вице-премьеру и министру по вопросам временно оккупированных территорий) ‒поскольку считает его “профессионалом, который находится глубоко в переговорном процессе”.