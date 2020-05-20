Не депутат: стала известна фамилия кандидата в мэры Киева от “Слуги народа”

Кандидатом на пост мэра Киева от “Слуги народа” может стать человек не из фракции, а чиновник из Минздрава.

Об этом сообщают “Vesti” в Telegram.

На местные выборы могут выдвинуть главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

В комментарии журналистам народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура косвенно подтвердил эту информацию. По его словам, есть большая вероятность, что кандидатом от “Слуги народа” станет не депутат.

“Пока не хочу называть фамилию, это человек из государственной службы. Публично о намерении баллотироваться он еще не заявлял”, – сказал он.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что будет поддерживать кандидата в мэры Киева от партии “Слуга народа” идобавил, что в праймериз в мэры столицы будут принимать участие как представители от партии так и независимые кандидаты.

“Отсутствие скамьи запасных есть во всех эшелонах, в том числе, в кандидатах в мэры. Занимаются активно поиском партийцы, коллеги из “Слуги народа”. Поэтому, думаю, это будет какой-то определенной неожиданностью для нас всех. Никто не будет выставлять слабых кандидатов – это точно. Это будет сильная кандидатура, есть варианты”, – сказал первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

При этом он отметил, что это может быть и не замглавы фракции “Слуга народа” Николай Тищенко, и не глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Ранее “источник” сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривает вариант проведения местных выборов осенью и на оккупированном Донбассе.