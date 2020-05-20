В Киеве возле СИЗО произошло масштабное ДТП с переворотом: фото

В среду, 20 мая, на улице Дегтяревской в Киеве автомобиль Volkswagen перевернулся на крышу и задел две машины, которые стояли рядом.

Фото с места ДТП опубликованы на Facebook-странице “dtp.kiev.ua”.

“Водители стоят рядом с машинами, пострадавших, по предварительной информации, нет. Повреждения видны у трех авто”, – сказано в подписи к снимкам.

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Отмечается, что авария произошла рядом с Лукьяновским СИЗО. Ее причины и обстоятельства пока неизвестны. На месте ДТП работает полиция.

Как ранее сообщал “источник”, во вторник, 19 мая, на Бориспольской трассе возле села Счастливое (Киевская область) вследствие столкновения грузовика MAN и легкового автомобиля Lada пострадала семья из 4 человек.