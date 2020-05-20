Когда в Украине запустят автобусы, поезда и авиасообщение: точные даты и инфографика

В Министерстве инфраструктуры назвали точные даты запуска автобусов, поездов и авиаперевозок в Украине.

Об этом написал в Faceboook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Работа транспорта в Украине будет постепенно восстанавливаться уже с 22 мая. Сегодня правительство приняло самое ожидаемое решение за все время карантина. Мы долго к нему готовились, ведь безопасность и здоровье – это самое важное“, – сообщил чиновник.

Порядок возобновления работы транспорта таков:

– с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;

– с 25 мая возобновит работу метро;

– с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

– также с 1 июня возобновятся межобластные пассажирские автобусные перевозки. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабления карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров с наличием свободного места рядом, спереди и сзади;

– с 15 июня возобновится принятие и отправление самолетов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки.

При этом обязательные требования безопасности останутся неизменными:

– масочный режим;

– температурный скрининг работников;

– постоянная дезинфекция транспорта.

Сам срок карантина продлен правительством до 22 июня.

Более подробно про ослабление карантина читайте в материале: В Украине вводят адаптивный карантин: что это значит и где могут остаться ограничения.