Карантин в Украине будет продлен до 22 июня, а его смягчение будет проходить в 5 этапов

Карантинные мероприятия, введенные в Украине из-за коронавирусной болезни COVID-19 будут продлены до 22 июня. При этом будет действовать адаптивный карантин, то есть ограничительные меры будут постепенно смягчаться в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе. Всего будет 5 этапов смягчения карантина.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 20 мая по инициативе Министерства здравоохранения, передает Урядовый портал

“Мы предлагаем установить адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня. При этом мы вводим признаки эпидемической ситуации в регионах, а именно: инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, а также количество ПЦР и ІФА тестов. На основе этих показателей будут приниматься решения по ослаблению карантина. Всего у нас будет 5 этапов смягчения ограничительных мер “, – прокомментировал решение правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Министра, инцидентность – это среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, он должен составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения.

“Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 должна быть меньше 50%. А количество ПЦР и ІФА тестов – более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней “, – сказал Максим Степанов.

Напомним, что решение о смягчении карантина в каждом регионе принимаются Комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. До 22 мая в Украине действует первый этап смягчения, а с 22 – будет введен второй.