Соблазнительная Джамала в белоснежном халате рассказала о постельных привычках

Джамала, которая сейчас находится на 9 месяце беременности и готовится во второй раз стать мамой, показала в Instagram стройные ножки и изящную линию шеи. Вместе с архивными фото 34-летняя певица поделилась с поклонниками мыслями о хронотипах и тоской по гастрольной деятельности.

Фото: instagram.com/jamalajaaa/

“Честно, так и не поняла, кто я – жаворонок или сова? – написала Джамала. – Был период, когда я могла спать до одиннадцати. Бывало, что лучше всего мне работалось в 6 утра, иногда самым продуктивным временем была ночь. Кажется, я так и не определилась”.

Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Также певица вспомнила туры, когда каждый день меняла города и отели. “У меня есть такая особенность – после концерта я не могу уснуть, а утром, когда время выселяться из отеля и ехать дальше, всегда первая стою с чемоданом в холле и жду всю команду, – призналась она. – Сейчас я очень скучаю по этой отельной атмосфере – свежей постели, белоснежным халатам, маленьким бутылочкам в ванной комнате, шведским завтракам”.

Фото: instagram.com/jamalajaaa/

При этом лучшей частью путешествий Джамала назвала возвращение – к своей постели и родным стенам дома. “Красавица! Ты соловей!” – пришли к выводу поклонники.