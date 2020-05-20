В России пациенты забросали медиков камнями и устроили погром: видео

В России пациенты, которые приехали из КНР, забросали камнями сотрудников детской клинической больницы.

Об этом сообщает “Подьем” в Telegram.

Инцидент произошел в поселке Сотниково, пациентам не понравилось, что их разместили на базе старого детского лагеря, где до сих пор стоят деревянные постройки 1985 года.

“Оказывается у нас есть агрессивные пациенты, начали на нас налетать, швыряться камнями и обзывать, материться. Вели себя агрессивно, угрожали, хулиганили, ломали больничное имущество”, – рассказали медики.

Женщины пояснили, что уже несколько раз обращались в полицию, однако сотрудники МВД ограничивались тем, что составляли на дебоширов протокол. После последнего нападения конфликтных пациентов все же перевели в обсерватор Республиканского наркологического диспансера.

Как ранее сообщал “источник”, медсестра, которая работала с больными COVID-19 в подмосковной Коммунарке (Российская Федерация), рассказала, что медицинский персонал оставили без обещанных доплат.