Дырка от бублика: у Байдена интересно отреагировали на скандал с “пленками” Деркача

В так называемых “пленках Деркача”, на которых можно услышать разговоры людей, чьи голоса похожи на экс-президента Украины Петра Порошенко и бывших топ-чиновников США, в штабе экс-вице-президента США Джо Байдена увидели след российских пропагандистов.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

В команде кандидата в президенты США Джо Байдена считают, что не случайно в распространении этих аудиозаписей участвует российские пропагандисты из Russia Today. Таким образом, по мнению штаба, Кремль продолжает свои усилия по дискредитации политика.

Кроме того, у Байдена обращают внимание на редактирование обнародованных записей.

“Они очень сильно отредактировали их, но это не более, чем дырка от бублика, не получившая огласки”, – отметил представитель Байдена Эндрю Бейтс.

Как ранее сообщал “источник”, Офис генерального прокурора Украины открыл новое уголовное дело из-за опубликованных “пленок Деркача”.