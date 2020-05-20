Звезда американского спорта находится в критическом состоянии: что произошло

Звезда американского реслинга Рей Мистерио находится в критическом состоянии в больнице из-за травмы, полученной в бою с Сетом Роллинзом еще 11 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте WWE.

В частности, в заявлении компании, которая является крупнейшей в мире федерацией реслинга, сказано, что в своем последнем поединке мексиканский боец травмировал сетчатку. Врачи до сих пор не смогли установить степень серьезности повреждения из-за воспаления глаза и риска занести в него инфекцию.

Стоит отметить, что многие СМИ поставили под сомнение заявление WWE, посчитав этот шаг еще одним пиар-ходом компании.

Ранее “источник” сообщал, что звездный украинский баскетболист находится в критическом состоянии.