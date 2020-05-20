В Киеве произошло страшное ДТП со “скорой” и мотоциклом: видео

В Киеве 20 мая произошло серьезно ДТП с участием автомобиля “скорой помощи” и мотоциклиста.

Как сообщает паблик dtp.kiev.ua в социальных сетях, инцидент произошел днем на улице Братиславская.

По уточненным данным, автомобиль “скорой помощи” делал разворот через две сплошные, когда в бок транспортного средства на скорости влетел мопед.

В результате столкновения водитель двухколесного транспортного средства получил травмы, о его состоянии пока ничего не известно.

Медики оказывают первую необходимую помощь пострадавшему, на место также прибыла полиция. Обстоятельства происшествия уточняются, правоохранители пока не делали заявлений.

Напомним, что в Киеве в среду, 20 мая утром, на проспекте академика Королева произошло ДТП с участием такси Uklon и еще трех автомобилей.