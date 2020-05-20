Дубинский собрал доказательства по миллиардным хищениям на НДС через Госфинмониторинг

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал схему по получению незаконного возмещения по НДС в 2019-2020, которая нанесла государству убытков на 79 млрд грн. Народный депутат Александр Дубинский подал заявление в Генпрокуратуру и НАБУ для проведения расследования и привлечения Черкасского к ответственности по ст. 364 и ст. 367 УК.

Об этом сообщается на сайте Dubinsky.pro.

Как считает депутат, это злоупотребление властью и служебная небрежность, что наказывается не только штрафами (250-700 минимумов — 4,3-8,5 тысяч грн), но и лишением свободы до 3 лет при первичном нарушении и штрафом до 17 тысяч грн и заключением на 6 лет при тяжелых последствиях для государства. В данном случае речь идет об особо крупных потерях для бюджета — 79 млрд грн.

Дубинский выяснил, что хищения “шли с большим размахом”. Преступники задействовали сеть транзитно-конвертационных предприятий. За февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд грн, в схеме участвовали 549 компаний: во Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействовано 62 предприятия); в Киевской области — 391 млн грн (102 предприятия); в г. Киев — 135 млн грн (116 предприятий); в Донецкой области — 100 млн грн (54 предприятия) и т. д.

Координировал работу львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках сговора с руководством Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в ключевых областях: Киевская область — Орест Витык; город Киев — Нонна Багмет; Донецкая область — Ирина Долозина; Львовская область — Василий Крисяк; Одесская область — Егор Федонюк (заместитель руководителя).

Со стороны Госфинмониторинга все курировал Игорь Черкасский: его работа — анализировать потоки и расследовать подозрительные сделки, “которые в данном случае очевидны”, говорит депутат. Также, по информации Дубинского, были привлечены Юрий Криган, Александр Кондра и Дмитрий Мишалов.

Народный депутат настаивает на проведении расследования и привлечении участников схемы и ее покровителей к ответственности. Собранные им факты и доказательства передал в ГПУ и НАБУ.