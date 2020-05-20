Герой “Холостяка” женился на победительнице проекта: первые фото с росписи

Герой реалити-шоу “Холостяк-9” Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова стали мужем и женой. Влюбленные зарегистрировали свои отношения в среду, 20 мая, а пышное торжество устроят уже после окончания карантина.

Даша и Никита расписались в киевском документ-сервисе “Готово”. Первые фото с церемонии уже появились в Instagram молодоженов. “Как сказала моя младшая сестра: “Пришла в черном, а ушла в белом”. Теперь официально семья”, – написала Квиткова, вспомнив первую вечеринку на “Холостяке”.

Фото: instagram.com/kvittkova

Фото: instagram.com/kvittkova

“Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя”, – поделился своими эмоциями Никита.

Для важного дня невеста предпочла короткое белоснежное платье с драпировкой и вставкой из блестящей ткани. Автор наряда – бренд Tina Valerdi, у которого Даша ранее заказывала платье для красной дорожки Одесского кинофестиваля.

Фото: instagram.com

Пара планировала в этот же день сыграть и свадьбу, но из-за эпидемии коронавируса торжество перенесли. Ранее влюбленные говорили, что устроят празднование 2 сентября, но сейчас стала известна новая дата. “Свадьбу перенесли на 12 августа”, – отметила Даша под постом.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com