Украинцам готовится сюрприз со второй пенсией: кто сможет получать

Министерство социальной политики Украины разработало проект запуска второго уровня пенсий с 2021 года. Такие пенсии будут начисляться для лиц, которые имеют право выйти на отдых раньше установленного законодательством срока, получив дополнительную выплату.

Об этом говорится на сайте министерства.

Так, согласно проекту, взнос на второй уровень пенсий работодатели будут выплачивать на сотрудников, которые не достигли возраста 35 лет, таких, по предварительным расчетам будет около 135 тысяч человек. В то же время объем взносов ожидается на уровне 15,5 млрд гривен за пять лет.

“Источником финансирования пенсионных выплат из солидарной системы (до полного перехода на выплаты по НППС) и формирование пенсионных активов в НППС будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки ЕСВ на замену механизма возмещения расходов на выплату и доставку льготных пенсий”, – говорится в записке к проекту.

Проектом предусмотрено три пенсионных программы: получение пенсий после 50 лет и работе на вредных профессиях (список №1) от 10 лет у мужчин и от 7,5 лет у женщин, после 55 лет и работе по списку №2 от 12,5 лет у мужчин и от 10 лет у женщин, и добровольная программа на условиях договора.

Программы отличаются между собой по сумме взносов ЕСВ: по первой к вкладу добавится 15%, второй – 7%, третьей – 3%.

Пенсионный фонд Украины направит взносы в негосударственные пенсионные фонды и авторизованные страховые компании.

Плюсом проекта в Минсоцполитики называют переход к фондированной системе пенсий, где выплаты работникам обеспечат более гарантированными рынком активами. Также ведомство считает, что работодатели смогут сэкономить за счет этих программ, поскольку будут платить только за фактически работающих сотрудников.

Как сообщал “источник”, ранее в Пенсионном фонде объяснили, почему некоторые категории пенсионеров не получили повышенных пенсий в мае.