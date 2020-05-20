Зеленский сделал важное заявление о местных выборах на оккупированном Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривает вариант проведения местных выборов осенью и на оккупированном Донбассе.

Как заявил глава государства, в данный момент нет сценария проведения таких выборов.

“Я бы хотел в это верить”, – сказал он, говоря о возможных выборах на оккупированной части Донбасса.

По словам главы государства, сценарий его команды заключается в структуре проведения выборов, но пока “об этом слишком рано говорить”.

Напомним, что в среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам первого года во главе государства, в соцсетях очень неоднозначно отреагировали на некоторые его высказывания.

Также “источник” сообщал, что 18 мая Центральная избирательная комиссия приняла решение об изменении в документе касательно избирательного адреса.