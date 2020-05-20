В Попасной хотят создать свое коммунальное предприятие по услугам водоснабжения и водоотведения

19 мая главы райгосадминистрации Роман Власенко провел рабочее совещание с представителями районного водоканала и Попаснянским городским головой Юрием Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.



На совещании вновь рассматривался вопрос создания в городе Попасная собственного коммунального предприятия, которое будет предоставлять услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, что обсуждается с учетом процессов децентрализации.



“Руководитель Попаснянского района по результатам совещания предоставил директору предприятия поручение в кратчайшие сроки провести расчеты производственных затрат и фонда оплаты труда будущего предприятия с целью принятия дальнейших решений и понимания финансовых показателей предприятия”, – сказано в сообщении.



Кроме того, участники совещания обсудили наиболее проблемный для предприятия вопрос – наличие задолженности по заработной плате. По информации руководства водоканала, до 25 мая будет решен вопрос погашения задолженности за услуги водоснабжения абонентами временно неподконтрольных Украины территорий, что позволит направить средства на заработную плату.



Напомним также, что на контроле главы облгосадминистрации находится вопрос модернизации водного хозяйства области и проводятся переговоры с международными партнерами по финансированию мероприятий по переоборудованию насосного оборудования и значительной части водоводов предприятий. Объем инвестиций должен составить около 30 миллионов евро.

