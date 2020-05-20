Российский пропагандист прокомментировал ультиматум “Л/ДНР”

Российский пропагандист , автор проекта WarGonzo Семен Пегов считает, что Леонид Пасечник вряд ли бы стал “пугать Киев наступлением, предварительно не согласовав свою позицию с Москвой”, сообщает Диалог.UA.

“Что это может означать и какой реальный меседж для украинского руководства заключен в заявлении главы “ЛНР”? На мой взгляд, эта недвусмысленная “телеграмма” из Кремля сообщает Зеленскому, что если ему не нужен “Минск-2″, то по другую линию фронта (в самом широком смысле слова) легко пойдут и на более жесткий сценарий”, – пишет российский военкор.

Пегов уверен, что кремлевский сигнал либо приведет с деэскалации, либо сыграет роль последнего предупреждения.