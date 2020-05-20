Киев замер в огромных пробках: где не проехать, карта

В среду, 20 мая, Киев парализовали масштабные пробки, заторы образовались в районе станций метро “Осокорки”, “Бориспольская”, “Харьковская”. Также “стоят” автомобили на улице Соборности и Дарницком шоссе.

Об этом сообщает Telegram-канал “Los Solomas.Kyiv”.

На Левом берегу частично наблюдаются пробки на бульваре Перова, Северном мосту, также стоят автомобили в районе станций метро “Дарница” и “Черниговская”.

Еще одна крупная пробка образовалась на Набережном шоссе и несколько более мелких у станции метро “Почайна” и “Героев Днепра”.

На Правом берегу в пробках парализован проспект Победы в районе станций метро “Берестейская”, “Шулявская” и “Политехнический институт”. Стоят авто и около “Университета” и “Театральной”.

В Голосеевском районе масштабные пробки наблюдаются около станции метро “ВДНХ”, “Теремки”, “Васильковская” и “Голосеевская”.

Как сообщал “источник”, в Украине с 22 мая запускают городской и пригородный транспорт, в том числе метро, что даст возможность сократить заторы на дорогах.