Скандального футболиста сборной Украины и Динамо избили собутыльники: жесткое видео

В сети интернет появилось видео с избиением форварда “Динамо” и сборной Украины Артема Беседина компанией, с которой он отдыхал.

Ролик опубликован в YouTube на канале “Жестяковый спорт”.

На видео видно, как футболист сидит за столом и общается с неизвестными. В один из моментов участник диалога ударил Беседина по лицу, после чего тот упал. Вполне вероятно, что игрок “Динамо” в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Внимание в видео присутствует не нормативная лексика!

Отмечается, что видео было снято в 2016 году, когда футболисту было 20 лет.

Напомним, в настоящее время Беседин отбывает годичную дисквалификацию за употребление допинга.

Ранее “источник” сообщал, что в УЕФА приняли окончательное решение по футболисту “Динамо”, который попался на допинге.