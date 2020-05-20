В Луганской областной детской клинической больнице появился новый аппарат ИВЛ

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай познакомился с работой Луганской областной детской клинической больницы. Там он посетил инфекционное отделение, куда недавно был доставлен аппарат искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

«Сегодня получили благотворительную помощь от« Приватбанка »- аппарат экспертного класса искусственной вентиляции легких. Эти аппараты для нас очень нужны, из-за мировой пандемии коронавируса. В случае необходимости этот аппарат сможет спасти жизни маленьких жителей Луганщины. Пообщавшись с главным врачом, я узнал, что ИВЛ – экспертного класса, который можно программировать, как для младенцев, так и для детей старшего возраста », – отметил Сергей Гайдай.

Это медицинское оборудование предназначено для лечения тяжелобольных детей с острой дыхательной недостаточностью, в том числе и COVID-19. Этот аппарат позволит провести интенсивную терапию пациентам в возрасте 0 до 5 лет. Общая стоимость аппарата ИВЛ HAMILTON-C1-NEO составила почти 743 тыс. грн.