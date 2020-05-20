В Рубежном злоумышленник ограбил иностранца возле супермаркета

Подозреваемому 33-летнему жителю г. Рубежное грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

В полицию за помощью обратился гражданин Индии, который сообщил о том, что после обеда возле супермаркета «Семья» на него совершил нападение неизвестный мужчина и отобрал 1000 грн.

Сотрудниками следственно-оперативной группы Рубежанского отдела полиции, выехавшие на место происшествия, вместе с оперативниками уголовного розыска на основании собранной информации об обстоятельствах совершения преступления, было начато проведение комплекса неотложных следственно-оперативных мероприятий.

В течение суток подозреваемый в совершении грабежа был установлен и доставлен в отдел полиции.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ст. 186 «Грабеж» проводятся следственные действия под процессуальным руководством прокуратуры. Решается вопрос об избрании грабителю пресечения.