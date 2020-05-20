В России противники карантина устроили “голый” протест: пикантные фото

Сотрудники ресторанов, баров и кафе в России присоединяются к флешмобу под названием #голыйголод, в рамках которого они фотографируются обнаженными и требуют возобновить работу своих заведений.

Акцию начали рестораторы Кубани, а вскоре к ним присоединились работники заведений общественного питания в Калининграде, Самаре, Казани и Красноярске. Они просят власти разрешить им открыться с соблюдением условий и правил ограничения распространения коронавируса.

Владельцы и работники общепитов говорят, что их сфера “еще не погибла”, однако им непонятно, стоит ли бороться за ее “жизнь” дальше.

“Мы разделись не сами — нас раздели. Раздетыми оказались сотрудники ресторанов, кафе и баров по всей стране. Раздетыми и растерянными. Наши ожидания, мечты, надежды схлопнулись до одного дня — завтрашнего. Появятся ли в нашем заведении гости? Получим ли мы какие-то деньги? Пояса наших фартуков уже затянуты изо всех сил”, – пишут на странице одного из заведений в социальных сетях.

Как ранее сообщал “источник”, в подмосковном городе Чехове (Россия) охранники гипермаркета “Карусель” разбили лицо покупателю, зашедшему в торговое заведение без маски.