Полетел к своей семье: Зеленский интересно объяснил свой визит в Оман

Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной годовщине его инаугурации, заявил, что в Оман в январе 2020 года он летал отдыхать c семьей, однако при этом провел там ряд “важных встреч”.

Зеленский назвал поездку в Оман приватной и отметил, что оплачивал ее сам, не брал с собой помощников, главу МИДа и представителей Офиса президента.

“Оман это была моя частная поездка. У нас была нормандская встреча, а 30 декабря мы забрали пленных … Далее моя семья улетела в Оман на отдых. Они имеют право на это. И у меня были планы провести много встреч на Ближнем востоке. А в Омане не было даже посла. Султан еще был в сложном положении и я понимал, что с ним не встречусь. У меня могут быть только частные встречи и я как порядочный человек понимал, что не могу использовать государственный самолет для путешествий в эту страну. Так я полетел в Оман к моей семье которая оплатила мне номер”, – сообщил Зеленский.

В Омане он, по его словам, пробыл трое суток, а затем произошла трагедия с самолетом МАУ, который был сбит в небе над столицей Ирана, Тегераном, и Зеленский вернулся в Украину.

“Я даже не понимал, кто поднимает это все и зачем – это приватные вещи. Я могу завтра поехать в Одессу, я еще в душ хожу и детей своих люблю и жену. Я обычный человек, как и все”, – резюмировал Зеленский.

Как ранее сообщал “источник”, Владимир Зеленский на пресс-конференции также заявил, что решение о том, будет ли он выдвигаться на второй срок, зависит от уровня его поддержки среди населения Украины.