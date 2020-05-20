Украину будут “атаковать” заморозки и дожди: в каких областях будет хуже всего

В ближайшие две-три ночи существует высокая вероятность заморозков в северных, западных, центральных областях и на северо-востоке Украины.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

“21 мая в Украине будет преобладать влажная воздушная масса, периодические дожди, облачность, которых будет больше в центральных областях. Ветер северо-западный, 5-12 м / с, на Западе и Севере с сильными порывами. Температура воздуха ближайшей ночью – низкая, +2 +7 градусов, на юге +7 +13 градусов“, – сказано в сообщении.

Днем ожидается от 12 до 18 градусов с отметкой “плюс”, на юге местами до 20 градусов тепла.

“В Киеве 21-го мая ночью будет ясно, сухо, завтра днем – периодически дождь. Температура воздуха ближайшей ночью +4 +7 градусов, в окрестностях столицы есть вероятность небольших заморозков, завтра днем +14 градусов“, – добавила Диденко.

По ее прогнозам, в ближайшее время ночи в Украине будут холодными, а дни – прохладными. Потепление, хотя и небольшое, придет аж на следующей неделе.

Ранее “источник” рассказывал о погоде до 24 мая – в Украину идет новая волна холода.