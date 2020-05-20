Бывший футболист “Динамо” переболел коронавирусом

Бывший защитник киевского “Динамо” Бетао, который сейчас выступает за бразильский “Аваи”, переболел коронавирусом.

Об этом сообщает Diario do peixe.

“Мой тест был положительным, но сейчас со мной все нормально. Проще говоря, я одолел коронавирус“, – заявил 36-летний футболист. Бразилец рассказал, что несмотря на головные боли, он продолжал тренироваться. Бетао отметил, что болезнь не сильно его беспокоила. Тем не менее, по его словам, ему пришлось несколько дней жить в отдельной комнате.

Бетао выступал за “Динамо” с 2008 по 2013 и в 2015 годах. В составе киевского клуба он выиграл четыре трофея.

Ранее “источник” сообщал, что в трех клубах сильнейшей лиги мира обнаружены случаи заражения коронавирусом.