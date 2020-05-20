Певица Сиа усыновила двоих совершеннолетних парней, которые переросли приют

Американская певица Сиа (Sia) подтвердила, что стала приемной матерью для двоих мальчиков-подростков, которые должны были покинуть приют из-за возраста.

“Я на самом деле усыновила двух сыновей в прошлом году. Им было по 18, сейчас им по 19, – сказала исполнительница в интервью SiriusXM. – Они переросли программу опекунства. Да, я люблю их”.

Фото: Facebook

Ранее Сиа, у которой после развода в 2016 году ни с кем не было серьезных отношений, намекала на желание расширить свою семью. Посмотрев документальный фильм HBO “Foster”, она предложила показанному в нем подростку Дасани стать ее сыном.

“Привет, Дасани из фильма Foster! Я хотела бы усыновить тебя, – написала звезда в удаленном ныне твите. – Мы просто пытаемся найти тебя и подготовить мой дом, но я хочу, чтобы ты знал, что у тебя будет дом”.

Также в интервью исполнительница хита Chandelier рассказала, что одному из ее сыновей было трудно приспособиться к жизни дома, но оба они “делают много полезных вещей”. “Они действительно очень заняты образовательными вещами, которые для них полезны”, – сказала она.