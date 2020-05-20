Как Зеленскому грели место перед пресс-конференцией: появилось забавное видео

Перед началом пресс-конференции президента Владимира Зеленского его кресло пришлось специально греть и сушить феном.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал корреспондент “источника” Александр Гончаров.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что несколько человек стоят рядом с креслом в масках и согревают его феном.

“А вы не знали, что перед выходом к прессе, греют место для Зеленского”, – пишет корреспондент.

В комментариях также предположили, что кресло сушат, поскольку пресс-конференция проходит на открытом воздухе, а в Киеве шел дождь. На это журналист заметил, что услышал от людей с феном фразу “Подогревай”.

Как сообщал “источник”, Владимир Зеленский на пресс-конференции среди прочего рассказал о возможном новом обмене пленными и о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.