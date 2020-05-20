Под Днепром рухнул мост вместе с проезжающей фурой: первые подробности и фото с места ЧП

Утром в среду, 20 мая, в селе Алексеевка, Никопольского района Днепропетровской области, в момент, когда по нему проезжала фура MAN, обрушился Алексеевский мост через залив Каховского водохранилища.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Информатор”.

“Мост был чуть ли не единственной переправой к населенным пунктам Покров и Капуловка. Сейчас проезд будет осуществляться в объезд — через Катериновку или Старозаводское“, — отметил один из местных жителей.

“Этот мост уже давно пребывал в таком состоянии — он шатался, скрипел и терял фрагменты. Мы неоднократно обращались к представителям всех уровней власти, однако ответа не последовало. Неделю назад тут проводили “латочный ремонт”, — добавила другая жительница.

К месту вызвали полицию, ГСЧС и представителей местной власти. Детали происшествия выясняются. Прохожих не допускают к месту происшествия, во избежание травм. Из автомобиля прямиком в реку выливается топливо.

Отметим, во время пресс-конференции Владимира Зеленского, ему задали вопрос об обвале этого моста. Прес-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что жертв нет, на месте работают соответствующие службы.

Длина моста 120 метров, высота — 5 метров. Он состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций (длина одной секции- 20 метров). Обрушилась одна секция. Вес фуры — 20 тонн, автомобиль перевозил металлические конструкции.

Как сообщал “источник”, в сети появилось видео как в Киеве с пешеходного моста с Почтовой площади на Труханов остров упала часть бетонной конструкции. Заметно, что огромный кусок бетона с нижнего части полотна упал на островок у сваи моста.