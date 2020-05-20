За посадки невиновных – ответят: Зеленский жестко высказался по делу Шеремета

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в честь годовщины своей инаугурации заявил, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета окажутся невиновны, то те, кто довел дело до суда будут нести ответственность.

Зеленский также отметил, что в данный момент ответственный за результат по делу Шеремета непосредственно глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

“Меня пригласили – я пришел, потому что хочу быть приглашен на все громкие дела… Я буду приходить на все дела, где нужна будет поддержка президента. Но суд должен разобраться. Сейчас это дело ведет глава МВД Арсен Аваков. Это его дело. И он ответственный за результат этого дела. Если следствие, а потом суд докажут, что подозреваемые – убийцы, они сядут в тюрьму. Если нет, то будут нести ответственность те, кто довел это дело до суда и обвинил невиновных людей”, – сказал Зеленский.

Президент добавил что найти виновных и посадить их в тюрьму – его ответственность.

“А если нашли не тех – то надо тех людей всех поувольнять, должно быть кадровое решение. Все, кто посадил невиновных, понесут наказание”, – заявил Зеленский.

Как сообщал “источник”, Владимир Зеленский на пресс-конференции также рассказал о возможном новом обмене пленными и о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.