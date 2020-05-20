Девушка выпрыгнула из окна: в Одессе разыгралась жуткая трагедия из-за пожара, фото

В Одессе произошла ужасная трагедия с 19-летней девушкой, которая погибла при падении из окна квартиры на девятом этаже.

Как пишут местные СМИ, девушка была вынуждена выпрыгнуть из окна, так как в ее квартире тогда начался сильный пожар и выбраться она никак не могла.

В сообщении журналистов говорится, что инцидент произошел на улице Героев обороны Одессы, 34.

Отмечается, что пожарные банально не успели прибыть на место возгорания, чтобы спасти девушку.

При этом не отмечается, находились ли в сгоревшей квартире другие жильцы. В полиции пока ситуацию никак не комментировали.

Напомним, что в Николаеве 11 мая произошла жуткая трагедия: из окна многоэтажного дома выбросилась 86-летняя пенсионерка.