Мы вас здесь ждем: мэр Черкасс жестко ответил Зеленскому за бандита

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко жестко ответил президенту Владимиру Зеленскому, который на пресс-конференции назвал его бандитом и обвинил неэффективной борьбе с коронавирусом.

Соответствующее видеообращение Бондаренко разместил в Facebook.

“Он (Зеленский) говорит, что мэр Черкасс недостаточно борется с эпидемией коронавируса. Так я хотел бы сказать: господин президент, я во время эпидемии был здесь, с жителями Черкасс. Хотел бы спросить Вас, а где Вы были в 2013-2014 годах, когда я был на Майдане и отстаивал независимость украинского народа, когда Вы танцевали на корпоративах?” – сказал мэр.

Он добавил, что открытие в отношении него уголовных дел связано с его политической деятельностью.

“Те уголовные дела против меня открыты за мою политическую деятельность. В том числе и за то, что Вы стали президентом“, – заявил он.

“Я тут стою возле памятника Борцам за свободу Украины и буду стоять до конца, сколько бы Вы мне приветов ни передавали, я Вам хочу сказать, что Вам на местных выборах в Черкассах ловить нечего…Мы Вас тут ждем, господин президент“, – добавил Бондаренко.

В ходе пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал мэра Черкасс бандитом, в отношении которого открыто 19 уголовных производств, а также обвинил Бондаренко в неэффективной борьбе с коронавирусом.

Как сообщал “источник”, ранее мэр Черкасс заявил об угрозах от человека Зеленского.