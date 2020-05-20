В Киеве новый всплеск заболеваемости коронавирусом: данные на 20 мая

По данным на среду, 20 мая, в Киеве выявили 51 новый случай инфицирования коронавирусом, что больше, чем днем ранее, когда коронавирус подтвердили у 38 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Среди заболевших – 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 2 человека. С начала пандемии коронавирус забрал жизни 54 жителей Киева.

На сегодня в Киеве уже 2410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших за последние сутки:

25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет

19 мужчин от 19 до 77 лет

3 девочки в возрасте 9, 12 и 16 лет и 4 мальчика в возрасте от 8 месяцев до 12 лет.

В больницы Киева госпитализировали 5 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки в Киеве от коронавирусной инфекции выздоровел 21 пациент, всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

В Киеве обнаружено три новых очага COVID-19:

Общежитие на ул. Серповой (3 инфицированных, 7 контактных лиц из 340 жителей)

Общежитие на ул. Киквидзе (2 инфицированных (госпитализированы), 10 контактных лиц с 55 жителей)

Центр социально-психологической реабилитации детей №1 на ул. Маяковского (1 больная медсестра, контактных лиц: 38 из числа персонала и 62 ребенка).

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 20 мая в Украине было зарегистрировано 19 230 случаев заражения коронавирусом COVID-19, за последние сутки обнаружено 354 новых случаев.