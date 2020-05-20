Будем бороться до конца: Зеленский рассказал, как планирует “дожать” Путина

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам первого года во главе государства заявил о том, что в случае провала переговоров в рамках Минских соглашений не исключает прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

“Будем бороться до конца за Минск. Поскольку с Минском связаны санкции против РФ, которые все хотят снять. Не только Россия, но и многие европейские страны, они тоже страдают из-за этих санкций. Год я даю на то, что мы будем бороться. Я даю себе несколько месяцев, чтобы могли “дожать” и найти выход из этой ситуации согласно Минским договоренностям. Я не хотел бы задействовать план В и план С. Хотя общество по-разному оценивает прямые переговоры Путина и Зеленского, мы должны это делать“, – сказал он.

По словам Зеленского, прямые переговоры с РФ возможны и параллельно с переговорами в рамках Минских соглашений.

“Не отбрасывая Минск, отдельным треком. Есть вещи, которые можешь понять только один на один. Есть вещи, которые ты хочешь услышать один на один. Чтобы идти по другому плану, плану В“, – сказал он.

Как сообщал “источник”, в ходе пресс-конференции Зеленский рассказал о возможном новом обмене пленными и о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.