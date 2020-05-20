Состояние шлюза на реке Айдар неудовлетворительное. Это грозит уничтожением речной экосистемы, подтоплениями ниже по течению, – Старобельская РГА

Старобельская районная государственная администрация очень обеспокоена повреждением сооружения шлюза-регулятора реки Айдар, который расположен в пределах г.Старобельск.

Об этом сообщает пресс-служба РГА.



Для регулирования уровня водности реки Айдар в пределах Старобельского и Новопсковского районов для создания рекреационной зоны отдыха населения в 1983 году в г.. Старобельск введено в эксплуатацию гидротехническое сооружение – шлюз. В последнее капитальный ремонт гидросооружения проводился в 2008 году. Аварийные ситуации с тех пор возникали трижды: в 2010, 2012 и 2017 годах, в 2012 году в последний раз выделялись средства из государственного бюджета на содержание объекта.

“В настоящее время шлюз находится в неудовлетворительном техническом состоянии, вследствие чего в последнее время наблюдается значительное обмеление реки Айдар в верхнем бьефе (русле реки выше по течению от шлюза).

Сложившаяся ситуация может привести к частичному или полному уничтожению речной флоры и фауны, снижению урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах Старобельского района в результате подтопления и затопления территорий ниже по течению от ГТС. Жители Старобельского района могут остаться без любимых мест активного отдыха, спортивных занятий и приобретения сил в летнюю жару”, – сказано в сообщении.

В РГА напомнили, что шлюз находится на балансе областного управления водных ресурсов (Луганское межрайонное управление водного хозяйства), к которому чиновники неоднократно обращались с целью решения проблемы.

“При содействии управления государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля в 2018 году сделал научно-биологическое обоснование целесообразности вселения водных биоресурсов в р.Айдар (бассейн Северского Донца) на участке от г.Старобельск до с.Пески Новопсковского района Луганской области, где определил меры по недопущению ухудшения экологического состояния, а также меры по недопущению уменьшения численности или уничтожение ценных видов водных биоресурсов.

За средства городского совета была разработана проектная документация по рабочему проекту «Капитальный ремонт шлюза-регулятора, на р.Айдар в г.Старобельск Луганской области» на общую стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 22.01.2018р. – 3373,22 тыс. Проектную документацию можно использовать с индексацией стоимости строительных материалов на момент выполнения ремонтных работ. Заказчиком проекта является Луганское межрайонное управление водного хозяйства”, – отметили в РГА.

Чиновники рассказывают, что в текущем году неоднократно обращалась письмами к главе Луганской облгосадминистрации и директору Департамента экологии и природных ресурсов Луганской облгосадминистрации, к депутату Верховной Рады с предоставлением аргументированных предложений по решению вышеуказанной проблемы.



“Решение данного вопроса очень беспокоит общественность Старобельского района. В Старобельскую райгосадминистрацию уже обращались жители сел Лиман, Проезжее, Бутковка, Проказино, Балакиревка и Общественной организации «Положительные изменения» по решению вопроса восстановления функционирования гидрологического сооружения шлюза-регулятора реки Айдар в апреле т.г. Считаем, что сейчас эта проблема является самой важной. Были предложения представителей бизнеса по оказанию помощи в поднятии уровня вод, но это будет путь с нарушением правового поля и приведет к возбуждению уголовных дел. Сейчас вопрос финансирования внедрения проекта «Капитальный ремонт шлюза-регулятора, на р.Айдар в г.Старобельск Луганской области» решается на областном уровне.

С целью консолидации совместных усилий органов государственной власти и местного самоуправления, райгосадминистрация обратилась в городской совет по рассмотрению на сессии горсовета вопрос о возможности бесплатного принятия гидротехнического сооружения на реке Айдар из государственной собственности в собственность громады г . Старобельска, или, если данный вопрос запланирован к рассмотрению , то на каких условиях”, – резюмировали в пресс-службе РГА.