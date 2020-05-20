Гордон заявил, что возьмет интервью у Януковича: скандальные подробности и видео

Украинский журналист Дмитрий Гордон, после своих скандальных интервью с главарем террористов Славянска, одним из руководителей оккупации Донбасса, Игорем Гиркиным (Стрелковым) и с бывшим прокурором Крыма, а ныне незаконно избранным депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской, заявил, что хочет сделать интервью с беглым президентом Виктором Януковичем.

Об этом журналист сообщил 19 мая в эфире телеканала “Украина 24” в программе “Час Голованова”.

Гордон заявил, что Виктор Янукович, которого журналист считает “жертвой”, “очень хочет дать ему интервью”. У журналиста якобы есть этому “косвенные подтверждения и доказательства”. Гордон добавил, что по его мнению, интервью с Януковичем будет интересным.

“Я думаю, что Виктор Янукович — жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, я хотел бы с ним об этом поговорить“, — сказал он.

Детальнее о том, что в ситуации со скандальными интервью Гордона его могли использовать “втемную”, зная, что он падок на такие интервью, читайте в материале “источника”: Это была спецоперация, которую провели россияне – генерал Украины об интервью Гордона.