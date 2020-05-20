С начала года в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном произошла 151 авария на дорогах

С начала 2020 года на территории Северодонецка, Лисичанска и Рубежного произошло 151 ДТП, 24 из которых произошли в мае. 14 ДТП – с участием нетрезвых водителей.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Наиболее частой причиной аварий с пострадавшими остается превышение водителями безопасной скорости движения. Также значительное количество ДТП случается из-за нарушения правил проезда перекрестков и правил маневрирования.

В 44 авариях травмы различной степени тяжести получили 55 человек и погибли 4 граждан.

Лидером по ДТП является Северодонецк – там произошло более половины от общего числа аварий. На втором месте Лисичанск. Меньше аварий произошло в Рубежном