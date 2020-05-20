На Луганщине осудили поджигателя сухостоя

Марковским отделом Старобельской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении жителя пгт. Марковка, который обвинялся в уничтожении и повреждении сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем (ч. 1 ст. 245 УК Украины).

Об этом сообщает Марковская ОТГ.



Во время судебного разбирательства доказано, что 3 апреля 2020 обвиняемый, с помощью спичек, поджег остатки дикорастущих трав, растительности и их остатков в нескольких местах своего земельного участка, которая граничит с земельным участком, относящимся к землям коммунальной собственности Марковского поселкового совета. В результате противоправных действий обвиняемого огнем уничтожено сухие дикорастущие травы на земельном участке общей площадью 3 га.



Свою вину в совершении указанного преступления гражданин признал в полном объеме и в ходе досудебного расследования заключил с прокурором соглашение о признании виновности.



19 мая Марковский районный суд Луганской области утвердил указанное соглашение, признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК Украины и приговорил к 2 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с годичным испытательным сроком.



Справка: в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня провозглашения приговора).