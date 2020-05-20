Покрылся “кровью”: в Харькове атаковали памятник советскому маршалу, фото

В Харькове облили красной краской памятник маршалу Жукову, который установлен в Немышлянском районе.

Об этом, добавив фото, сообщили в Telegram-канале “Харьков 1654”.

Отмечается, что краской памятник облили члены организации “Фрайкор”.

“Ночные ветры Харькова снова напомнили, что кровавый путь мясника Жукова не смыть усилиями коммунальщиков“, – сообщили в организации.

Отметим, памятник был облит краской и днем ранее. Его отмыли коммунальщики, они потратили на это несколько часов.

Как сообщал “источник”, 2 июня прошлого года в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств. Во время сноса бюста пострадали трое полицейских. 11 июля он был восстановлен.