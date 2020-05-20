Должны реагировать: Зеленский жестко высказался насчет скандала вокруг “пленок” Порошенко и Байдена

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам первого года во главе государства жестко высказался насчет скандала вокруг “пленок” экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом Зеленский сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Я думаю это не последний звонок, который увидят украинцы. Должны реагировать правоохранители, прокуратура. Генпрокурор зарегистрировала уголовное производство. Будут расследовать“, – сказал он.

По словам главы государства, такие действия могут быть квалифицированы как госизмена.

Это могут воспринять как госизмену. Это к правоохранителям“, – сказал он.

После вопроса журналиста о том, стал ли Зеленский приговором Порошенко, пошел дождь (пресс-конференция проходила на открытой площадке в Мариинском парке).

Журналисты назвали это символическим знаком.

Как сообщал “источник”, в ходе пресс-конференции Зеленский рассказал о возможном новом обмене пленными и о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.