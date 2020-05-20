Должны реагировать: Зеленский жестко высказался насчет скандала вокруг “пленок” Порошенко и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам первого года во главе государства жестко высказался насчет скандала вокруг “пленок” экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Об этом Зеленский сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

“Я думаю это не последний звонок, который увидят украинцы. Должны реагировать правоохранители, прокуратура. Генпрокурор зарегистрировала уголовное производство. Будут расследовать“, – сказал он.

По словам главы государства, такие действия могут быть квалифицированы как госизмена.

“Это могут воспринять как госизмену. Это к правоохранителям“, – сказал он.

После вопроса журналиста о том, стал ли Зеленский приговором Порошенко, пошел дождь (пресс-конференция проходила на открытой площадке в Мариинском парке).

Журналисты назвали это символическим знаком.

Как сообщал “источник”, в ходе пресс-конференции Зеленский рассказал о возможном новом обмене пленными и о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным.