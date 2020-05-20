“Нам нужен результат”: Зеленский готов говорить с Путиным для решения ситуации на Донбассе

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мариинском дворце, отвечая на вопросы СМИ, рассказал, что у него не было встреч и звонков с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Но мы должны с ними говорить. Я готов к любому формату. Мне все равно. Нам нужен результат», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о переговорах с Россией, передает Слово и дело

Президент также отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако могут рассматриваться и другие форматы переговоров.

«Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, вопрос возвращения наших территорий. В этих условиях сейчас сложно. Но и с Германией, и с Францией со всеми мы говорили. Все поддерживают, что сразу после спада COVID-19 у нас должна быть встреча в Нормандском формате», – рассказал президент.