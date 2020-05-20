Как Укравтодор ремонтирует дорогу к КПВВ «Станица Луганская». ВИДЕО

В 2020 году Укравтодор полностью обновит маршрут от Станицы Луганской в ​​Северодонецк.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области

Общая протяженность маршрута состоит из четырех участков различных дорог. Работы ведутся одновременно тремя подрядными организациями.

Автомобильная дорога Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, входящая в маршрут от Станицы Луганской в ​​Северодонецк ремонтируется от Счастья до Новоайдара на участке км 39 + 960 – км 71 + 960 общей протяженностью – 32 километра.

После фрезерования изношенного асфальтобетонного покрытия дорожники сделают слой основания дорожной одежды из органо-минеральной смеси и нижний слой покрытия из асфальтобетона.

Подрядчик ООО «Ростдорстрой»