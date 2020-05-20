Займутся пенсиями и вопросом земли: онлайн трансляция заседания Рады 20 мая

В среду, 20 мая, Верховная Рада Украины на своем заседании будет рассматривать несколько важных законопроектов, в том числе о пенсионном страховании и приватизацию земли.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Верховная Рада будет рассматривать предложения президента Владимира Зеленского к закону “О внесении изменений в Закон Украины “О всеобщем государственном пенсионном страховании” по совершенствованию пенсионного обеспечения”.

Также будет рассматриваться проект Закона “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций”.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроект № 3196 и альтернативный документ № 3196-1 “О внесении изменений в Закон Украины “О Службе безопасности Украины” относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (новая редакция)”.

Напомним, также 20 мая президент Владимир Зеленский даст пресс-конференцию в честь окончания первого года своего президентства. Подробнее об этом читайте: Большая пресс-конференция Зеленского: онлайн трансляция и главные тезисы.