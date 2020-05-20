Россию ждет катастрофа: аналитики дали “разгромный” прогноз по последствиям пандемии

Во втором квартале 2020 года ВВП России упадет до 16%, то есть до показателей начала 1990-х.

Так считают аналитики агентства Bloomberg.

Так, по мнению эксперта Скотта Джонсона, падение российской экономики окажется глубже, чем при предыдущих экономических кризисах. Причиной этому эксперт называет ограничение экономической активности в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Аналитики ссылаются в том числе и на официальный отчет министерства финансов РФ, согласно которому в апреле объем ВВП страны снизился на 28%. В частности, одна из статей, которая отражает внутренний кризис в РФ – это продажа автомобилей, она упала за месяц на 72%.

В то же время эксперты отмечают, что в России до пандемии рассчитывали на экономический рост в 2020 году, который должен был составить 1,6% за один отчетный квартал.

В России коронавирусом заразилось почти 230 тысяч человек, умерло – более 2,8 тысяч.

Как сообщал “источник”, ранее в России заявили, что используемая страной модель экономики прекращает свое существование и это сильно скажется на жизни россиян, снизив их доходы и ВВП страны.