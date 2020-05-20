Круассаны и узвар: чем кормят журналистов на пресс-конференции Зеленского, фото

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию по итогам первого года во главе государства, которая состоится в парковой части Мариинского дворца в Киеве.

На месте побывал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров.

Возле Мариинского дворца находится множество полиции и журналистов. Подходы к месту проведения пресс-конференции перекрыты, полицейские проверяют документы у аккредитованных корреспондентов.

На входе журналистам выдают маски, перчатки и измеряют температуру. Полицейские при этом, как сообщает корреспондент, сверяют фото в паспорте с лицами в масках.

Журналистам предлагают круассаны и узвар. Продукты и напитки запакованы в индивидуальные упаковки.

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Напомним, 20 мая Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию в честь окончания первого года его президентства. Подробнее об этом читайте в материале “источника”: Для красного словца: сколько обещаний выполнил Зеленский за первый президентский год.