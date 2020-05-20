На КПВВ “Станица Луганская” организовали пропуск граждан, у которых были веские причины для пересечения

Вчера, 19 мая, на КПВВ “Станица Луганская», как и в прошлую субботу, был организован пропуск людей, которые имеют веские причины для пересечения линии разграничения.

Об этом сообщает “Право на захист”

По информации мониторов правозащитной организации, по состоянию на 18 часов со стороны временно неподконтрольной территории в направлении контролируемой Правительством Украины территории было пропущено 19 человек. 12 из них должны в течение двух недель находиться на обязательной самоизоляции, шестеро были направлены на дальнейшую обсервацию. В обратном направлении – на временно неподконтрольную территорию было пропущено 12 человек.

“Как отметили наши коллеги, и в этот раз количество людей, которые фактически пересекли КПВВ , была меньше, чем ожидалось и было указано в согласованных списках”, – сказано в сообщении.