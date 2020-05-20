“Одежда не для нас”: секс-символ UFC снова снялась обнаженной, фото

Звезда смешанных единоборств Пейдж ВанЗант поделилась с поклонниками новой фотографией пикантного характера, на которой она предстала обнаженной со своим супругом также бойцом Остином Вандерфордом.

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Снимок одна из самых красивых представительниц промоушена UFC опубликовала в Instagram.

Instagram Пейдж ВанЗант

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В комментарии к кадру Ванзант написала: “Перемеряли всю одежду… Не для нас“. Всего за шесть часов пост спортсменки собрал почти 70 тыс. лайков.

Ранее “источник” сообщал, что сексапильная звезда UFC поделилась с поклонниками эффектным кадром в бикини.