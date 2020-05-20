“Одежда не для нас”: секс-символ UFC снова снялась обнаженной, фото

Звезда смешанных единоборств Пейдж ВанЗант поделилась с поклонниками новой фотографией пикантного характера, на которой она предстала обнаженной со своим супругом также бойцом Остином Вандерфордом.
Смотрите также: украинская топ-теннисистка покорила сеть сексуальными фото
Снимок одна из самых красивых представительниц промоушена UFC опубликовала в Instagram.
Смотрите также: эффектная жена украинского футболиста взорвала сеть сексуальным танцем
В комментарии к кадру Ванзант написала: “Перемеряли всю одежду… Не для нас“. Всего за шесть часов пост спортсменки собрал почти 70 тыс. лайков.
Ранее “источник” сообщал, что сексапильная звезда UFC поделилась с поклонниками эффектным кадром в бикини.